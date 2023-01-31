يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً استيعادياً للفنانة الراحلة إكرام عمار، في السادسة مساء بعد غد الخميس بمركز محمود مختار الثقافي.

الفنانة إكرام عمار مواليد عام 1945، حاصلة على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم ديكور 1967، دراسة خاصة للفنون الاسلامية والقبطية بمركز بحوث الفنون التشكيلية بيت السنارى، عملت باحثة فنية بقطاع الفنون التشكيلية (الإدارة العامة لبحوث التراثية) منذ تخرجها، أقامت عدداً من المعارض الفردية.

كما انضمت الفنانة لمدرسة (الفن والحياة) التي أسسها الفنان الرائد حامد سعيد في ستينيات القرن الماضي، وظلت حياة إكرام عمار عامرة بالفن والبحث في التراث حتى رحيلها في 2020.

يستمر المعرض حتى 12 فبراير المستقبل، ويستقبل جمهوره يومياً من 9 صباحاً حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة.