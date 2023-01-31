بلينكن بعد اجتماع مع عباس: الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد اجتماعه في رام الله، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بحل الدولتين.



وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تعارض أية خطوات تقوض حل الدولتين كتوسيع المستوطنات وهدم البيوت، وفق "العربية".



وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لخفض التصعيد، مضيفا أن أفق الأمل للفلسطينيين يتقلص، ولابد أن يحدث تغيير.



وعلى الرغم أن بلينكن، قال إن الولايات المتحدة تريد توطيد العلاقات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إلا أنه كشف عن عزم واشنطن العمل على فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.



كما تعهد بلينكن بتقديم 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية ، وقال: "توصلنا لاتفاق لإتاحة توفير خدمات الجيل الرابع من الإنترنت للفلسطينيين".