بلينكن: نسعى لتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول الأخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تسعى لتوسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول الأخرى، مؤكدًا أن بلاده حريصة على تعزيز أمن إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، أنه ناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية خفض التصعيد؛ لأنها الطريقة الوحيدة التي تضمن تحسن الأوضاع.

ولفت إلى أن جميع الأطراف بإمكانها أن تبذل جهدًا من أجل تحسين وضع الأمن لشعوبها، مطالبًا باستمرار النقاشات بين الأطراف المعنية مباشرة.

ونوه أن «تبديد التوتر لا يمكن أن يحدث بين عيشة وضحاها»، مضيفًا: «مستعدون دائما لتعزيز السلم والاستقرار والأمن، وسأستمر في اتصالاتي مع المعنيين في المنطقة لخفض التصعيد».

وأكد أن بلاده تعمل على تمتع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالحرية والأمن والعدالة والكرامة وفرص متكافئة، قائلًا إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لحل ذلك، وفقًا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واستطرد: «سنواصل معارضة ما ينأى عن تحقيق هذا الهدف كتوسيع المستوطنات والتشويش للوضع القائم في القدس وتدمير المنازل والحض على العنف، ونعدم كل الجهود للاقتراب أكثر من السلام، وتوسيع أفق الأمل، وزيادة الفرص للجانبين».