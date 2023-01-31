الإحصاء: تراجع مساحة الأراضي المنزرعة بالبطاطس والطماطم بمصر خلال 2020-2021

انخفضت الأراضي المنزرعة بالطماطم والبطاطس في مصر، خلال العام المالي 2020 - 2021، على مستوى سنوي بنسبة ملحوظة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وبلغت مساحة محصول الطماطم 356.9 ألف فدان عام 2020 / 2021 مقابل 380.0 ألف فدان عام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبـتـه 6.1٪، وبلغت كمية الإنتاج 6.4 مليون طن عام 2020/ 2021 مقابـل 6.5 مليون طن عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 1.7٪.

وأصبحت مسـاحة محصول البطاطس 502.6 ألف فدان عام 2020/2021 مقابل 560.8 ألف فدان عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 10.4٪، وبلغت كمية الإنتاج 6.3 مليون طن عام 2020 / 2021 مقابل 6.8 مليون طن عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪.

وفي سياق متصل، بلغت المساحة الكلية لمحصـول البرتقــال 329.7 ألف فـدان عـام 2020/2021 مقابــل 311.4 الـــف فــــــدان عـام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 5.9٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.17 مليون طن عام 2020/ 2021 مقابل 3.10 مليون طن عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 2.2٪.

وبلغـت المساحة الكلية لمحصول المــوز 73.9 ألـف فــدان عـام 2020/2021 مقابل 74.1 ألف فدان عام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبته 0.3٪، وبلغت كميـة الإنتاج 1.2 مليون طن عام 2019 / 2020 مقابل 1.4 مليـون طن عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 12.0 ٪.