واشنطن: الخيار العسكري مع إيران مطروح على الطاولة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لطهران روبرت مالي، إن "الخيار العسكري مع إيران مطروح على الطاولة إذا فشل المسار الدبلوماسي التفاوضي بين الجانبين فيما يخص الاتفاق النووي".



وصرح مالي، في مقابلة مع قناة BBC، بأن الإدارة الأمريكية ليست في مجال تغيير النظام الإيراني، على الرغم من استمرار المشاكل خلال العامين الماضيين"، مؤكدًا أن "الدبلوماسية هي الحل الأفضل".



وأضاف: "مستعدون لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إيران، لكننا لن نتردد في اتخاذ خطوات أخرى لتقييد البرنامج النووي الإيراني".



وتابع: "إيران قريبة جدا جدا من امتلاك اليورانيوم المخصب لمستوى صنع قنبلة ذرية".



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية دعت، مساء أمس الاثنين، الولايات المتحدة إلى إدراك المسؤوليات القانونية والدولية المترتبة على التهديد ضد إيران وأن تفكر بتبعات تصريحاتها الاستفزازية.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، أن "إيران لطالما أكدت على سلمية برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن "تقارير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية شاهد على ذلك بأنه لا وجود للسلاح النووي في ستراتيجيها للأمن القومي".



وختم بالقول إن "أمريكا وشركاءها الأوروبيين لن يجنوا شيئا من إطلاق الأكاذيب حول قضايا إيران الداخلية"، مؤكدًا أن "طهران سترد على هذه التصرفات المعادية بحزم"، وفق تعبيره