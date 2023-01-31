قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانه إنهاء الحرب مع كييف؛ بمجرد سحب قواته من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحرب الروسية والأوكرانية، لها تأثيرات وتداعيات على مصر والشعب المصري والأمن الغذائي.

ولفت إلى أن «مصر أكبر مستورد للقمح في العالم»، معقبًا: «نحن نرى التداعيات والتأثيرات السلبية على الاقتصاد والشعب المصري؛ بسبب ما فعله بوتين».

ونوه متحدث الخارجية الأمريكية، أن ما يزيد عن 140 دولة صوتت ضد الحرب «الوحشية» على أوكرانيا في مجلس الأمن، قائلًا إن بعض الدول فرضت عقوبات على موسكو.

وذكر أن «ما يزيد عن 50 دولة اجتمعت في ألمانيا؛ للحديث حول إمكانية إيصال الأسلحة والمواد العسكرية والدفاعية للأوكرانيين»، مشيرًا إلى أن «روسيا معزولة الآن عن المجتمع الدولي».

وأكد أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع روسيا، خاصة مع تعيين سفيرة جديدة لواشنطن لدى موسكو، لافتًا إلى أن الجانبين بينهما ملفات مشتركة يتحدثان بشأنها عبر تلك القنوات.

وفي سياق آخر، أوضح أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة تركز على استشارة وإجراء حوار مع الحكومة المصرية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى تناول العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر لها دور جوهري ومهم في العديد من الملفات الإقليمية، معقبًا: «رأينا مرارًا وتكرارًا جهودًا مهمة وكبيرة من الحكومة؛ لخفض الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولذلك أراد بلينكن الاستماع من المسؤولين المصريين».