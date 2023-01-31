اليابان والناتو يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي وسط تهديدات روسيا والصين

تعهد رئيس وزراء اليابان،كيشيدا فوميو، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج بمزيد من تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية طوكيو، بحسب بيان مشترك.

وغرد ستولتنبرج عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب الاجتماع، بأن اليابان "شريك قوي من أجل السلام".

وأضاف: "معا نستطيع أن نتعامل مع التحديات المشتركة، وبينها العدوان الروسي (على أوكرانيا)، وتصرفات الصين القمعية، وسوف نفعل ذلك".

وجاء في البيان المشترك: "يمر العالم بمنعطف تاريخي في بيئة أمنية هي الأشد حدة وتعقيدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى الحلف واليابان على أنهما "شريكان موثوقان ومحايدان"، يتبنيان قيما مشتركة.

وأضاف البيان: "حطم العدوان الروسي على أوكرانيا السلام، وزعزع أسس النظام الدولي القائم على القواعد. كما غير، على نحو خطير، البيئة الأمنية في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي، وما وراءها".

وأكد الجانبان "تحول ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على نحو سريع"، وقالا إن "تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي، باستخدام القوة أو عبر القمع، غير مقبول في أي بقعة من العالم".

وأوضح البيان: "نقر بالرباط الوثيق بين الأمن في منطقتي أوروبا والأطلسي، والمحيطين الهندي والهادئ، ونشدد على ضرورة استمرار تعزيز التعاون بين اليابان وحلف شمال الأطلسي".