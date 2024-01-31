ألمانيا وبولندا تستأنفان التعاون رغم خلافات بشأن تعويضات الحرب

ترغب ألمانيا وبولندا في استئناف تعاونهما معا في مجالات متنوعة عقب تغيير الحكومة في وارسو، لكن تعويضات الحرب العالمية الثانية ما زالت نقطة شائكة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء في برلين عقب اجتماع مع نظيرها البولندي رادوسواف شيكورسكي "تحتاج أوروبا قوية، التي سيواصل مركزها التحرك شرقا في السنوات المقبلة إلى صداقة ألمانية- بولندية نشطة أكثر من أي وقت مضى، وثقة عميقة بين وارسو وبرلين".

وتولت في بولندا حكومة تنتمي ليسار الوسط ومؤيدة للاتحاد الأوروبي بقيادة دونالد تاسك، السلطة منذ منتصف ديسمبر بعد الإطاحة بحزب القانون والعدالة المحافظ في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.

وتسببت عدة قرارات لحزب القانون والعدالة في توتر العلاقات بشدة بين الدولتين، من بينها خطاب مناهض لألمانيا ومطالبات بالحصول على 3ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار) كتعويضات عن الأضرار التي سببتها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال شيكورسكي: "يجب أن تتم استعادة العلاقات المبنية على الشراكة بين ألمانيا الديمقراطية وبولندا".