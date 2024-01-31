فولكس فاجن توقف الإنتاج يومين بمصنع غربي ألمانيا بسبب ركود الطلب

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، اليوم الأربعاء، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة إيمدن شمال غرب ألمانيا يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وأوضحت المجموعة، أن هذا القرار ينطبق على إنتاج السيارات، التي تعمل بمحركات احتراق والسيارات الكهربائية.

وقالت متحدثة باسم فولكس فاجن في إيمدن إن "السبب في ذلك هو ركود الطلب على طراز باسات، الذي يجري إنتاجه في إيمدن وسيتم التوقف عن إنتاجه في بداية مارس".

وكان مجلس العاملين والشركة قررا بشكل مشترك وقف الإنتاج.

وأعلنت الشركة أنه من أجل ضمان "طريقة تشغيل متزامنة" في مصنع فولكس فاجن في إيمدن، فإنه يجب وقف تصنيع السيارات الكهربائية أيضا خلال اليومين المذكورين، مشيرة إلى أن من المنتظر تعويض نوبات العمل في هذين اليومين خلال أيام السبت في النصف الثاني من العام.

كانت فولكس فاجن بدأت في أغسطس من العام الماضي في الإنتاج المتسلسل للسيارة الليموزين الكهربائية الجديدة آي دي.7 في مصنع مدينة إيمدن الساحلية، بالإضافة إلى السيارة الرياضية المدمجة الكهربائية الأصغر حجما آي دي.4، فضلا عن موديلات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي مثل باسات وارتيون وارتيون شوتينج بريك.

ومن المقرر نقل إنتاج السيارة باسات إلى مصنع فولكس فاجن في العاصمة السلولاكية براتيسلافا خلال أسابيع قليلة، كما من المقرر أن يتم وقف إنتاج السيارة ارتيون تدريجيا.