اتحاد اليد يتفق مع باستور على تجديد عقده حتى 2025

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد مع الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر للرجال على تجديد التعاقد حتى منتصف 2025.

وقاد باستور منتخب مصر منذ أيام للتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في التاريخ والثالثة على التوالي، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29-21، في البطولة التي احتضنتها مصر في الفترة من 17 إلى 27 يناير بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وقال عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد اليد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اتفقنا مع باستور على تجديد التعاقد لفترة ثانية مع منتخب مصر، بحيث سينتهي التعاقد في يونيو 2025 بدلًا من 30 أغسطس 2024 أي بعد انتهاء أولمبياد باريس، وبالتالي سيتواجد باستور على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني في بطولة العالم 2025.".

وأضاف: "سنجتمع مع باستور مرة ثانية للاتفاق على تجديد التعاقد حتى يناير 2029 أي بعد نهاية بطولة العالم."

وضمن منتخب مصر لكرة اليد، التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد التتويج ببطولة أفريقيا على حساب الجزائر.