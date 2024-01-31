إيران: أي تهديد أمريكي لبلادنا لن يمر دون رد

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي تهديد من الولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن للرد على مقتل عسكريين أمريكيين على يد مسلحين يفترض أنهم متحالفون مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إنه قرر بالفعل كيف سيرد على هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن يوم السبت لكنه لم يخض في تفاصيل حول خطته.

وحمّلت واشنطن كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع إيران ومقرها العراق مسؤولية الهجوم، وهو الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط منذ تصاعد العنف في المنطقة جراء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

من جانبها، أعلنت الجماعة أمس إنها ستوقف العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة مؤقتا منعا لإحراج حكومة العراق.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن سلامي قوله "نسمع تهديدات من المسؤولين الأمريكيين.. نقول لهم إنكم اختبرتمونا بالفعل ونعرف بعضنا بعضا الآن، لن نترك أي تهديد دون رد".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في اجتماع لمجلس الوزراء "على الولايات المتحدة أن توقف تهديداتها وتركز على التوصل إلى حل سياسي".

وأضاف أن واشنطن "يجب أن تقبل (المقاومة) كأمر واقع"، في إشارة إلى الاسم الذي أطلقته إيران على التحالف الذي شكلته من الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.

وتشن القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا والعراق وفي البحر ضربات متبادلة مع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران منذ أن شنت إسرائيل حربها الانتقامية ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن الهجوم بطائرة مسيرة الذي وقع يوم السبت في الأردن كان المرة الأولى التي تتكبد فيها القوات الأمريكية خسائر بشرية مما يزيد الضغط على بايدن للرد بشكل رادع على إيران نفسها رغم الخطر المحتمل بحدوث تصعيد أوسع نطاقا.