 تقرير: تحطم مقاتلة إف 16 أمريكية قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: تحطم مقاتلة إف 16 أمريكية قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 5:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 5:24 ص

تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز (إف 16) في المياه قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وتم إنقاذ طيار بعد إخراجه من الطائرة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصادر متعددة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر أن الطائرة المقاتلة سقطت في المياه بالقرب من جونسان / 274 كم جنوب سول/ حوالي الساعة 0840 صباحا بالتوقيت المحلي.

وجونسان هي موطن لقاعدة كونسان الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي تشغل مقاتلات (إف 16).

وقالت المصادر إن الطائرة المقاتلة تحطمت في المياه وجرى إنقاذ الطيار سالما.


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