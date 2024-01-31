روسيا وأوكرانيا تستأنفان تبادل الأسرى بعد تحطم طائرة

تبادلت روسيا وأوكرانيا، نحو 400 أسير، في استئناف لعمليات تبادل الأسرى العسكريين بعد أسبوع من إسقاط طائرة، قالت موسكو إنها كانت تحمل محتجزين كان سيتم نقلهم لكييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، إنه جرى إعادة 207 أسرى، بين جندي ومدني، من روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنها استملت 195 جنديا، مقابل 195 أسيرا أرسلوا لأوكرانيا.

ولم يوضح بيان زيلينسكي ما إذا كان الأسرى العائدين كانوا جزءا من عملية تبادل أوسع كانت مخططة في الوقت الذي تحطمت فيه الطائرة في منطقة بيلجورود بروسيا في 24 يناير الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واتهمت روسيا، أوكرانيا بإسقاط الطائرة التي قالت إنه كان على متنها 65 أسيرا بغرض المبادلة. ورفضت كييف هذا الادعاء، قائلة إن روسيا لم تقدم أي دليل.

كانت الدفاع الروسية قد أعلنت في الثاني من الشهر الجاري عن إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات.