ضربات أمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري بالمنوفية والدقهلية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للجرائم التموينية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وإدارات مباحث التموين بمدرية أمن المنوفية، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، وبحوزته 30 طن ذرة صفراء "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها.

وكذلك 15 طن كربونات الكالسيوم "مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها– 2 طن إضافات أعلاف "مستوردة" "مستلزمات إنتاج بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 850 كيلو جرام خلطة حمام بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 33 طن مسحوق لحوم ، مسحوق عظم ، جلوتين "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 10 طن أعلاف حيوانية "منتج نهائى" مدون عليها إحدى العلامات التجارية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية.

وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، وبحوزته 25 طن خليط "زوائد ، صويا "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، وبحوزته 30 طن نخالة خشنة بدون مستندات تدل على مصدرها.

وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، وبحوزته 10 طن ذرة صفراء "مستوردة"بدون مستندات تدل على مصدرها، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، وبحوزته 20 طن ذرة صفراء "مستوردة" بدون مستندات تدل على مصدرها.

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، وبحوزته 6 طن أعلاف حيوانية "خليط زوائد ، ذرة صفراء" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات، وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 2 طن أعلاف حيوانية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.