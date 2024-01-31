أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع ٢٦ يوليو حتى الهواري، لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة حتى الثامنة صباح السبت.

وأرجعت الشركة، في بيان، انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة.

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال التطهير، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.