مندوبة واشنطن الأممية: لا يمكن وقف إطلاق النار في غزة مع انعدام الظروف المواتية

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن «الحالة الإنسانية قطاع في غزة مزرية»، مشددة على أهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن ودون انقطاع.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تتسق مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وأوضحت أن «الإجراءات تؤكد ضرورة اتخاذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، مع مراعاة القانون الدولي»، مؤكدة في الوقت نفسه، أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين.

وذكرت أن بلادها أكدت ضرورة زيادة كميات المساعدات والأدوية والطعام والمياه المرسلة إلى المحتاجين في غزة، لافتة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك.

وتابعت: «العدل الدولية لم تأمر بوقف إطلاق النار في غزة، ولم تشر إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية»، قائلة إنه «لا يمكن وقف إطلاق النار مع انعدام الظروف المواتية لذلك».

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.