تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

ارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

زاد سعر البصل جنيها ليتراوح بين 9 إلى 21 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

تراجعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

هبط سعر الباذنجان 4 جنيهات لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

تراجع سعر الفلفل الرومي جنيها ليترواح بين 9 إلى 11 جنيها.

زاد سعر الفلفل الحامى 50 قرشا ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 13 إلى 15 جنيها.

ارتفع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 5.5 إلى 7 جنيهات.

زاد سعر اليوسفي 50 قرشا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

ارتفع سعر الليمون البلدي جنيها ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

تراجعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الرمان ليتراوح بين 11 إلى 23 جنيها.

تراجعت أسعار الفراولة جنيها لتترواح بين 15 إلى 21 جنيها.

تراجعت سعار الكانتالوب جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس الشعبة