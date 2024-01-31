السجن 5 أعوام لـ5 متهمين بالتحايل على شخص وسرقته عنوة في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، اليوم الأربعاء، 5 أشخاص وهم كل من: "ط.ا.ع"، و"إ.ش.م"، و"ع.ا.ع"، و"ف.ز.ا"، و"ي.م.ي"، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة شخص عنوة، وذلك في القضية المقيدة برقم 2693 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا بقيام 5 أشخاص بسرقة "هـ.إ.م"، مشرف بإحدى الجامعات الخاصة، تحت تهديد السلاح، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، ومشاهدة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر اتفاق بين المجني عليه، وبين المتهم الأول "ط.ا.ع" على شراء مركبة "توكتوك" عرضه المتهم الأول للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن يسدد المجني عليه مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات أنه وعقب تقابلهما سويا في محل الواقعة، وتسليمه المبلغ المالي، وعند استلام المجني عليه "التوكتوك" واستقلاله فوجئ بسيارة تقطع عليه الطريق، ونزل منهم المتهم الثاني وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، بينما الباقون فكان بحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم، واستولوا على المركبة، وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمين تم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهم بأقوال شهود العيان، أقروا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الحادث، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهما حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: عبد العاطي مسعود شعلة، ومحمد السيد محمد، وسكرتير الدائرة، محمد عثمان.