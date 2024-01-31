الزراعة: تجديد اعتماد معامل معهد بحوث التناسليات وإضافة اختبارات جديدة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد اعتماد معامل البروسيلا والفيروسات والسل والسموم الفطرية ومعامل أمراض الضرع بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "الإيجاك".

وقال "عبدالعظيم"، في تصريحات له اليوم، إن هذا الاعتماد يعكس المستوي التقني المتميز للباحثين وكذلك التحديث والتطوير المستمر للأجهزة والبنية التحتية بالمعامل والذي يأتي ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الباحثين وكذلك التطوير المستمر لمعاهد ومعامل الوزارة بحيث تكون المرجع الرئيسى في البلاد من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعظيم انتاجها.

ومن ناحيته قال د مصطفى فاضل مدير المعهد، إن الاعتماد شمل 10 اختبارات تم تجديد الاعتماد لها بالإضافة الي 3 اختبارات جديدة تم اعتمادها لأول مرة.

وترجع أهمية هذه الاختبارات في كونها تسهم في حماية الثروة الحيوانية من الامراض الفيروسية والبكتيرية وكذلك السموم الفطرية التي تؤثر على الأداء التناسلي للحيوانات المختلفة كما انها تسهم في التشخيص الدقيق للأمراض التناسلية التي تسبب نقص الخصوبة في الحيوانات والموت المبكر للأجنة داخل الرحم او الإجهاض او التهاب الضرع.

وطبقاً لهذا الاعتماد تكون معامل معهد بحوث التناسليات الحيوانية على استعداد لتشخيص الامراض في الحيوانات المستوردة ومزارع القطاع الخاص وصغار المربين من خلال القوافل العلاجية المجانية

وأضاف "فاضل"ان معمل السموم الفطرية حصل أيضا على الاعتماد في قياس السموم الفطرية التي تؤدي الى الإجهاض ونقص الخصوبة.

كما تم تجديد الاعتماد فى تحديد مستوى الخلايا الجسمية فى اللبن والتى تلعب دوراً هاماً فى الكشف عن التهاب الضرع غير الظاهرى بالابقار والجاموس.