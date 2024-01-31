 بلغاريا توقف وارداتها من الخام الروسي في يناير الجاري لأول مرة منذ الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلغاريا توقف وارداتها من الخام الروسي في يناير الجاري لأول مرة منذ الحرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:56 م

أظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن بلغاريا لم تستورد أي من خام الأورال أو خام سيبيريا الخفيف من روسيا في يناير الجاري، وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بلغاريا استوردت ما متوسطه نحو 420 ألف طن، بمعدل 103 آلاف برميل يوميا، من خام الأورال أو خام سيبيريا الخفيف من روسيا شهريا في عام 2023، عبر ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود.

وجاءت غالبية شحنات الخام من شركة "لوك أويل" العملاقة للنفط التي تتخذ من موسكو مقرا لها والتي تدير أكبر مصفاة في جنوب شرق أوروبا في بلغاريا.

وتتمتع بلغاريا بإعفاءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحرا من روسيا، لكن النواب في البرلمان البلغاري أيدوا تعديلات، في ديسمبر الماضي، تقضي بوقف استيراد النفط الروسي اعتبارا من مارس المقبل.

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