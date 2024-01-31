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المصري يعلن إعارة حسام جريشة لسموحة

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 1:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 1:16 ص

أعلن نادي المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، انتقال لاعبه حسام جريشة إلى صفوف نادي سموحة، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وقال النادي البورسعيدي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «وافق مجلس إدارة النادي المصري، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، على العرض المقدم من فريق سموحة للحصول على خدمات حسام جريشة لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة حتى صيف 2025».

يذكر أن حسام جريشة - ذو الـ 25 عامًا - انضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق بروكسي، أحد أندية دوري المحترفين، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف .


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