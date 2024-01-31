إعلام إسرائيلي: بن غفير دعا لبدء مشروع تجريبي لتشجيع هجرة سكان غزة

كشف إعلام إسرائيل أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا في الأيام الماضية إلى بدء "مشروع تجريبي" لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.



وقالت القناة "13"، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى "إبادة جماعية" رفعتها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في 29 ديسمبر الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وفيما لم تحدد القناة يوم انعقاد الاجتماع، نقلت عن بن غفير قوله: "نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة".



وادعى بن غفير أن "هناك سكان غزة الذين سيبيعون كلية للخروج من غزة، ويجب استخدام هذا الأمر"، وفق قوله.



وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، انتقدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن الحرب على قطاع غزة.



وفي 26 يناير الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى جنوب إفريقيا، وأمرتها باتخاذ تدابير "لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.



وكان وزراء من أحزاب في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي شاركوا مساء 28 يناير الجاري، في مؤتمر بالقدس الغربية دعا إليه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، روج لإعادة السيطرة على قطاع غزة والاستيطان فيه وتشجيع سكانه على الهجرة، في ظل جدل ومعارضة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مرارا في الأسابيع الأخيرة رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو إقامة مستوطنات فيه أو تهجير سكانه.



وفي حرب يونيو 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.



وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.