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وزير القوات المسلحة البريطاني يشير لإمكانية إرسال حاملة طائرات للبحر الأحمر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 4:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 4:28 م

صرح وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، بأنه من الممكن أن ترسل المملكة المتحدة حاملة طائرات إلى البحر الأحمر، في ظل استمرار الخطر هناك بسبب الحوثيين المدعومين من إيران.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، اليوم الأربعاء، بأن هيبي اقترح إمكانية إرسال حاملة طائرات بريطانية للمنطقة، لتحل محل حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" عندما يتم إعادتها إلى الولايات المتحدة.

وشاركت المملكة المتحدة بالفعل مع الولايات المتحدة، في سلسلة من الغارات الجوية على أهداف تابعة للحوثيين، وتتمركز سفينة "إتش إم إس دايموند" الحربية أيضا في البحر الأحمر، لحماية عمليات الشحن بالممر التجاري الرئيسي.

إلا أن هيبي، أشار في مقابلة أجراها مع مجلة "هاوس"، إلى إمكانية أن تعمل حاملة الطائرات البريطانية على "سد فجوة" في المستقبل.

ولدى المملكة المتحدة في الخدمة حاليا، حاملتا طائرات، "إتش إم إس كوين إليزابيث" و"إتش إمس إس برينس أوف ويلز".


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