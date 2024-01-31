إزالة 41 حالة تعدِ خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز "منفلوط، وأسيوط، وأبوتيج"، وذلك بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عمليات الإزالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، وبمتابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية.

يأتي ذلك خلال تفقده مركز السيطرة الإقليمي بالمحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز السيطرة بالمحافظة والعاملين به.

وتابع المحافظ من خلال شاشات العرض والبث المباشر أعمال تنفيذ 41 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بمراكز "أسيوط، ومنفلوط، وأبوتيج" تحت إشراف محمد عبدالغني رئيس مركز منفلوط، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز أبوتيج، ونوابهم ومسئولي الإزالات بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، برئاسة أحمد شوقي محبوب.

يأتي ذلك بمشاركة قوات من مديرية أمن أسيوط لتأمين حملات الإزالة، والتي استهدفت إزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، ضمن جهود المحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها منذ بدء الحملة بلغ 157 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الإزالات التي تم تنفيذها اليوم تضمنت تنفيذ "11 حالة بمركز منفلوط - 13 حالة بمركز أسيوط - 17 حالة بمركز أبوتيج" بإجمالي عدد حالات إزالة 41 حالة تعدِ بمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة "ري - حماية نيل - طرق" بمساحة 2961 م2، بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية ومسئولي جهات الولاية من زراعة وري وحماية الأراضي.

وأكد أهمية التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية بالتنسيق والتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات، وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأضاف أن تلك الحملات تتم تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية، وباستخدام معدات الوحدات المحلية، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة؛ وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أولا بأول.