النظام العسكري في ميانمار يمدد حالة الطوارئ مجددا

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مددت الحكومة العسكرية في ميانمار حالة الطوارئ في البلاد، والمستمرة منذ أربعة أعوام، لترجئ بذلك خطط إجراء الانتخابات العامة وفقا لما تعهدت به السلطات منذ أمد طويل، فيما تتواصل الحرب الأهلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومدد مجلس الدفاع والأمن الوطني في ميانمار (بورما سابقا) حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى، تنتهي في 31 يوليو، وفقا لبيان حكومي صدر اليوم.

وتتيح هذه الخطوة لرئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج الاحتفاظ بالسيطرة على البلاد التي يعاني اقتصادها في ظل حرب أهلية وعقوبات أمريكيا.

وتم فرض الحكم العسكري، الذي يتم تمديده الآن للمرة السابعة، لأول مرة عندما استولى الجيش على السلطة في انقلاب في فبراير 2021.

ولطالما تعهد مين أونج هلاينج بإجراء انتخابات، لكنه أجلها فيما يحاول المجلس العسكري التصدي لتمرد بقيادة مجموعات عرقية مسلحة ومقاتلين مؤيدين للديمقراطية موالين للزعيمة المدنية المعزولة أون سان سو تشي.