شهدت قرية الرمادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، مصرع شخص إثر طلق ناري من آخر في ظروف غامضة. تم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخص على يد آخر إثر تلقيه طلقًا ناريًا في ظروف غامضة، وذلك تحديدًا عند منطقة الزيدان بقرية الرمادي التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحري حول أسبابها.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب لقي مصرعه إثر تلقيه طلقًا ناريًا من آخر، ولم يتضح بعدُ السبب الرئيسي وراء ذلك.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها للوصول إلى المتهم الرئيسي وراء الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراء الحادث.