 كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر - بوابة الشروق
الجمعة 31 يناير 2025 6:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 6:37 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 6:37 م

كشفت تقارير صحفية سويسرية عن إبلاغ دريك كوتيسا، لاعب فريق سيرفيت السويسري مسئولي الأهلي بقراره بتأجيل المفاوضات بين الطرفين لانتقال اللاعب إلى صفوف الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الجاري حتى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كوتيسا مع سيرفيت بنهاية الموسم الحالي، لكن دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب لشراء ما تبقي من عقده لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الجارية.

ووفقا لموقع TDG السويسري تأتي رغبة اللاعب في تأجيل المفاوضات؛ نظرا لصعوبة المفاوضات بين الأهلي وفريق سيرفيت السويسري، حيث لا يرغب مسئولو الأخير في التفريط باللاعب بسهولة خلال يناير الجاري.

وعلى جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت مساء الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏


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