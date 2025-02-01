السويد: الإفراج عن 5 مشتبها بهم فى حادث مقتل حارق القرآن

أعلن رجال الادعاء في السويد اليوم الجمعة، أنهم أصدورا أوامر بالإفراج عن خمسة رجال بعد اعتقالهم فى أعقاب مقتل عراقي بالرصاص كان ارتكب عدة حوادث خاصة بحرق نسخ من القرآن.

وكان سلوان موميكا قد حرق عدة نسخ من القران الكريم وتدنيس الكتاب المقدس فى السويد عام 2023، وانتشرت مقاطع فيديو خاصة بهذه الحوادث فى العالم وأثارت حالة من الغضب والانتقادات فى العديد من الدول الإسلامية، وحدوث أعمال شغب واضطربات فى الكثير من الأماكن.

وقُتل موميكا بالرصاص مساء يوم الأربعاء فى شقة سكنية فى مدينة سودرتالجى، بالقرب من ستوكهولم، وألقت السلطات القبض على خمسة أشخاص بعد ساعات للاشتباه بتورطهم في الحادث.

ووصف رجل الإدعاء راسموس أومان فى بيان اليوم الجمعة الشبهات حول ارتكابهم جريمة ضعيفة، وبالتالى لا يرى أن هناك مبررا لاحتجازهم.

وأضاف راسموس في بيانه إنه لم يتم بعد استبعاد الشبهات تماما، مشيرا إلى أن المحققين لايزالون يدققون فيما حدث، ومن كان وراء مقتل سلوان.