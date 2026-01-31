تسجيل أكثر من 140 إصابة بالجذام في منطقة موبا بشرق الكونغو خلال 2025

سجّلت منطقة موبا الصحية بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 140 حالة إصابة بمرض الجذام خلال عام 2025، بحسب ما أكده مشرف المنطقة الصحية فيليب دايل.

وأوضح المسئول، في تصريح نقله موقع «كونجو برس» الإخباري اليوم السبت، أن عددًا كبيرًا من المصابين هم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن الأطفال يمثلون نحو 14% من إجمالي الحالات المسجلة، وهو معدل يتجاوز النسبة المقبولة البالغة 10%، بما يدل على استمرار بؤر العدوى داخل المنطقة الصحية.

وفي ظل هذا الوضع، دعا دايل السكان إلى الإقبال على الكشف المبكر عن المرض، مؤكدًا أن الجذام مرض قديم في البيئة المحلية لكنه قابل للعلاج. وقال إن المصابين يمكنهم التوجه إلى المرافق الصحية الحكومية قبل ظهور أي تشوهات أو إعاقات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن منطقة موبا الصحية لا تزال تضم عدة بؤر نشطة لانتشار المرض.



