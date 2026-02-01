اليابان وبريطانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، الذي يزور البلاد حاليا، اليوم السبت، على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلديهما في مجال الدفاع السيبراني.

وأكد الجانبان، أن اليابان وبريطانيا ستعقدان اجتماعا بصيغة 2+2 يضم وزراء الخارجية والدفاع في كلا البلدين خلال العام الجاري، بهدف تعزيز التعاون الأمني الثنائي، وفقا لوكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

واتفقت تاكايشي وستارمر، على تعميق العلاقات اليابانية البريطانية بشكل أوسع.

وهذه الزيارة الأولى لستارمر إلى اليابان منذ توليه منصبه في يوليو 2024.

وتشارك الزعيمان، وجهة النظر القائلة بأن التعاون بين الدول ذات التوجهات المشتركة، بما في ذلك اليابان وبريطانيا، مطلوب بشكل عاجل لتعزيز سلاسل التوريد للمعادن الحيوية.

كما قررا إنشاء منتدى للمناقشات حول التعاون في مجال الفضاء.