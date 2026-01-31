مؤتمر العامية يعلن توصيات دورته الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر العامية الأول، المنعقد ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إعلان التوصيات النهائية للمؤتمر، والتي قامت بعرضها الناقدة الدكتورة رشا الفوال، وجاءت معبّرة عن مجمل النقاشات البحثية والشهادات الإبداعية التي شهدتها جلسات المؤتمر.

وأكدت التوصيات على أهمية ترسيخ شعر العامية المصرية بوصفه مكونًا ثقافيًا وجماليًا أصيلًا من مكونات الهوية المصرية، وضرورة التعامل معه على أسس علمية ونقدية واضحة، سواء على مستوى البحث الأكاديمي أو السياسات الثقافية الرسمية.

وجاءت توصيات المؤتمر على النحو التالي:

1. أوصى المؤتمر الجامعات المصرية بضرورة الاهتمام بدراسة شعر العامية، وتشجيع طلاب الماجستير والدكتوراه على إعداد رسائل علمية عن شعرائه وظواهره الفنية، مع إدراج مقرر «شعر العامية الحديث» ضمن لوائح الكليات المعنية بالأدب العربي والعلوم الإنسانية، بوصفه أحد المكونات الأساسية للثقافة والهوية المصرية.

2. أوصى المؤتمر مجمع اللغة العربية باستئناف دوره الريادي، الذي قام به المجمعي الجليل الدكتور خليل عساكر، فيما يخص وضع قواعد لتدوين العامية المصرية، مع تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في العامية للاتفاق على قواعد دقيقة للتدوين، خاصة في ظل ما تشهده الكتابة بالعامية من التباسات دلالية متزايدة ناتجة عن أخطاء التدوين.

3. أوصى المؤتمر الهيئة المصرية العامة للكتاب بإقامة مؤتمر سنوي لشعر العامية المصرية، يجمع بين الندوات البحثية والموائد المستديرة والأمسيات الشعرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، على أن يتم طبع أعمال المؤتمر في كتاب سنوي يوثق فعالياته وأوراقه البحثية.

4. أوصى المؤتمر بأن يتم التخطيط لمؤتمر شعر العامية السنوي بما يضمن تمثيل كافة التيارات والأجيال الشعرية، مع إتاحة فرص أوسع لمشاركة الشعراء الشباب والشاعرات من مختلف محافظات مصر، والتعريف بمنجزهم الشعري ودراسته نقديًا.

5. أوصى المؤتمر الهيئة المصرية العامة للكتاب بإصدار مجلة متخصصة تُعنى بشعر العامية المصرية ودراسته نقديًا، وتوفر منبرًا منتظمًا للنشر والبحث في هذا المجال.

6. أسوة بمختبر السرد ومختبر شعر الفصحى، أوصى المؤتمر مكتبة الإسكندرية بتأسيس مختبر شهري لدراسة شعر العامية، يناقش قضاياه النقدية ويتابع الإصدارات الحديثة من دواوينه، بما يسهم في خلق حراك نقدي مستمر حول هذا الفن.

7. أوصى المؤتمر بعدم تكرار ما حدث هذا العام في جائزة الدولة التشجيعية، فيما يخص رفع شعر العامية من قائمة الجوائز، لما يمثله ذلك من إقصاء غير مبرر لأحد أهم أشكال التعبير الشعري في الثقافة المصرية.

8. أوصى المؤتمر وزير الثقافة وأمين المجلس الأعلى للثقافة بتخصيص جائزة للتفوق في فرع شعر العامية، أسوة بفروع الجائزة الأخرى مثل القصة والرواية وشعر الفصحى، بحيث لا تقتصر جوائز شعر العامية على الجائزة التشجيعية فقط.

9. أوصى المؤتمر بضرورة قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بإعادة هيكلة جائزة الإبداع الأدبي في مسابقة الثقافة الجماهيرية، بحيث تشمل أربع جوائز مستقلة هي: شعر الفصحى، شعر العامية، القصة، والرواية، تفاديًا للظلم الواقع على شعر العامية حين تُدرج الأعمال تحت مسمى عام واحد هو «الإبداع الأدبي».

10. أوصى المؤتمر بإعداد دليل توثيقي شامل لشعراء العامية ونقادها ودارسيها، على أن يصدر عن اتحاد كتاب مصر أو إحدى المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، بما يسهم في حفظ الذاكرة الإبداعية لشعر العامية المصرية وتيسير دراستها.

واختُتمت الجلسة الختامية بالتأكيد على أن هذه التوصيات تمثل خطوة أولى نحو إنصاف شعر العامية المصرية وإعادة الاعتبار له نقديًا ومؤسسيًا، وفتح آفاق جديدة أمام أجيال الشعراء والباحثين في هذا المجال.