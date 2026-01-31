أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني والتعادل نتيجة مرضية بسبب الظروف

يرى أحمد عيد، لاعب النادي الأهلي، أن نتيجة التعادل خارج الديار مع يانج أفريكانز، تعتبر مرضية في ظل الظروف الصعبة التي صاحبتها.

وتعادل الأهلي مع مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد عيد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: «دخلنا مباراة يانج أفريكانز بهدف تحقيق الفوز، ونتيجة التعادل تُعد مرضية إلى حد كبير في ظل صعوبة الأجواء وارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا»

وأضاف: «لاعبو الأهلي التزموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال اللقاء، وقدموا أداءً جيدًا رغم ضغط المباريات المتواصل على الصعيدين المحلي والقاري».

وتابع: «نعقد جلسات قبل المباريات من أجل التأكيد على أهمية الفوز وتجاوز أي صعوبات، والاستشفاء الجيد يلعب دورًا مهمًّا في استعادة اللياقة البدنية والظهور بمستوى مميز، ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وإسعاد جماهيره في الفترة المقبلة».

وأتم: «ارتداء قميص الأهلي شرف وفخر كبير بالنسبة لي، خاصة أنني من أبناء الأهلي وسبق لي اللعب بقميص النادي في سن مبكرة، وأتطلع للتتويج بجميع البطولات مع الفريق».

وبتعادله في مباراة اليوم عزز الأهلي صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط، ثم الجيش الملكي برصيد نقطتين وبفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل.