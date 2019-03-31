سوريا: الإدارة الذاتية الكردية في القامشلي تمنع وصول قافلة مساعدات إلى المنكوبين

منعت الإدارة الذاتية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردي في منطقة القامشلي شمال شرق سوريا اليوم الأحد وصول قافلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت جنوب منطقة القامشلي أمس السبت.

وقال مصدر مسؤول في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عناصر وحدات حماية الشعب منعت اليوم الأحد قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية وأغطية وخيام من الوصول إلى منطقة تل حميس 20 كم جنوب مدينة القامشلي التي تقع تحت سيطرتهم وطلبت ان تقوم باستلام القافلة وتقوم هي بتوزيعها، واستمرت المفاوضات عدة ساعات وتوجهت القافلة الى مدينة القامشلي على أمل التوصل الى تفاهم لدخول القافلة لإغاثة الاهالي المنكوبين غداً ".

وأكد المصدر أن "أكثر من 20 قرية وبلدة تل حميس تعرضت امس لفيضانات وسيول حيث غمرت الاراضي الزراعية في المنطقة وتعمل لجان من المحافظة لحصر الأضرار بالمنازل والثروة الحيوانية والاراضي الزراعية ".

وسيرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قافلة مساعدات إغاثية من مدينة الحسكة صباح اليوم إلى مدينة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي وتضمنت قافلة المساعدات 3000 بطانية و3000 سلة غذائية و500 خيمة برفقة 30 متطوعا من وحدة الاستجابة للكوارث بفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة.