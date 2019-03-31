نيبالي من الشيربا يتطلع لكسر رقم قياسي مسجل باسمه لمرات تسلق إفرست

أعلن نيبالي من مرشدي تسلق الجبال (شيربا) البارزين، اليوم الأحد، عن أنه سوف ينطلق في غضون أسبوع لمحاولة كسر رقم قياسي مسجل باسمه لعدد مرات تسلق قمة إفرست، أعلى قمة في العالم.

وكان كامي ريتا شيربا، الذي يرشد رحلات تسلق إفرست منذ عقدين من الزمن، قد نجح في تسجيل رقم قياسي في مايو العام الماضي بتسلق الجبل للمرة الـ22.

وقال للصحفيين في كاتماندو :"إرشاد المتسلقين الأجانب إلى قمة إفرست هو مهنتي. إنه عملي الذي أكسب منه عيشي. لكنه أيضا يجعلني مميزا".

وسوف يرشد كامي ريتا شيربا، 49 عاما، نحو 40 متسلقا من الولايات المتحدة واليابان والهند والصين في هذا الموسم، الذي يستمر من أبريل إلى مايو. وسوف يغادر إلى لوكلا، بوابة تسلق إفرست خلال أسبوع، ويعتزم الوصول إلى قمة إفرست في الأسبوع الأخير من مايو.

ويحاول مئات المتسلقين سنويا الوصول إلى قمة إفرست خلال موسم التسلق الربيعي. ووصل أكثر من 5 آلاف شخص إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848، ويقع على الحدود بين نيبال والصين.