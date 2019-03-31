أوزبكستان تعرض استضافة مباحثات السلام الأفغانية

عرضت حكومة أوزبكستان استضافة مباحثات السلام الأفغانية، بين الحكومة وحركة طالبان، في مدينة سمرقند التاريخية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الاقتراح جاء خلال لقاء جمع الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، بمستشار الأمن القومي الأوزبكي فيكتور محمودوف، ووزير الخارجية عبد العزيز كاملوف في القصر الرئاسي بكابول.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، بأن "الوفد عبر عن استعداد أوزبكستان استضافة مباحثات السلام في مدينة سمرقند، في حال قبلت حركة طالبان بإجراء حوار مباشر مع الحكومة الأفغانية".