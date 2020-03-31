رئيس الأركان الإسرائيلي يدخل حجرا صحيا للاشتباه في إصابته بكورونا

دخل رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافي في حجر صحي لمدة أسبوع، بعد أن تبين إصابة أحد قادة قوات الاحتياط الذين التقى بهم فالفيروس قبل أيام.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي- أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية- "أن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة (من الاحتياط) الذين شاركوا في الجلسة مريض بالكورونا".

وأوضح أدرعي أنه "وفقا لتعليمات وزارة الصحة سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد".

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة دون أية عراض للمرض، وسيتم فحصه قريبا .. مشيرا إلى أن رئيس هيئة العمليات، وقائد قيادة الجبهة الداخلية سيدخلان أيضًا إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع لاسيما وأنهما شاركا في الجلسة التي شارك بها أحد قادة جنود الاحتياط الذي تبين انه مصاب بكورونا.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل تجاوز، حتى الآن، 4800، توفي 18 من بينهم.