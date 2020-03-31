وزير الإعلام اليمني: تصعيد المليشيا الحوثية يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية لليمنيين

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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تصعيد المليشيا الحوثية المتواصل يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية لليمنيين وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وقال الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انقلبت على كل التفاهمات بإيعاز إيراني وأجهضت كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنهاء الحرب وإحلال السلام وكل الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لتؤكد بأنها عدو اليمنيين.

وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية ‏رحبت ومعها تحالف دعم الشرعية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في اليمن وتوجيه الجهود لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".