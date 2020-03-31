تحدث ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة.

وأكد فايلر خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "لقد انضم كهربا للنادي بموافقة جميع المسؤولين في النادي، بما فيهم الإدارة والجهاز الفني".

وبشأن مطالبة إدارة النادي بتجميد كهربا عقابا على سلوكه في مباراة السوبر، رد المدرب السويسري "كل القرارات الفنية أنا المسؤول عنها، لم يجبرني أحد على قرارات فنية، ولدي حرية كاملة في اتخاذ القرارات بمصلحة الفريق".

وبسؤاله عن صالح جمعة وسبب ابتعاده عن الفريق، أشار "الأداء هو الفيصل في مشاركة أي لاعب، طريقة لعب وأداء صالح جمعة، تميل للفردية والاحتفاظ بالكرة والاختراق من العمق، بينما كرة القدم الحديثة تحتاج للاعب يتحرك 85 دقيقة لاستعادة الكرة ويخدم فريقه ويتحرك في كل مكان".

وكشف "تحدثت مع صالح جمعة منذ تولي المسؤولية ما يقرب من 3 مرات، وطالبته باستعادة مستواه الموسم الماضي، ولابد من التركيز ذهنيا أكثر ليكون أساسيا مع الفريق".

وواصل المدرب السويسري "لن أتحدث معه 10 مرات لأن هناك لاعبين آخرين يلتزمون بالتعليمات، فالمحترف لابد أن ينصت لمدربه".

وأوضح "كما قلت لإدارة النادي من الأفضل أن يبحث صالح جمعة عن ناد آخر للمشاركة أكثر في المباريات، ربما لم يرحل لأنه لم يجد ناديا، رحيله أفضل له وللنادي، فمن الصعب الاعتماد عليه طالما أعلنت رغبتي عدم استمراره مع الفريق".

وأشار "فنيا صالح جمعة لاعب جيد، ولكن لابد أن يجهز نفسه بشكل جيد، لم أغلق صفحته تماما، ما زال موجودا بالفريق، لكن عليه ألا ينتظر الحل أن يأتي من المدرب بل من اللاعب".

وبسؤاله عن مدى ترحيبه بانتقال صالح جمعة للزمالك في نهاية الموسم، رد المدرب السويسري في ختام تصريحاته "لا أجد مشكلة في انتقال صالح جمعة للزمالك وأتمنى له التوفيق، أنا في النهاية أريد سعادة اللاعبين وهو لا يشارك معي، لن أعطل مسيرته بالبقاء على مقاعد البدلاء، وما طلبته لم ينفذه ولا أعرف لماذا".