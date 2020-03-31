كشف أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق لمصر المقاصة، عن تفاصيل رحيله عن النادي الفيومي، على إثر إقالة المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "إيمانويل رحل من المقاصة في ظروف مفاجأة ، ولم أكن أعلم بتولي إيهاب جلال".

وأضاف: "فوجئت بخروجي من الجهاز الفني ولم يتواصل معي أي شخص لإبلاغي بالقرار، لم أحصل على مستحقاتي من مصر المقاصة".

وتابع: "هناك جلسة تجمعني بالمسئولين خلال ساعات من أجل تسوية الأمر، ولكن أعلم أن الأمر سينتهي، كنت لاعب في النادي".

وواصل: "أمونيكي كان يريد الحصول على فرصة من أجل النجاح وكتابة اسم له في الدوري المصري، وكان قادر على معالجة أخطاء فريق المقاصة وواقعي للغاية".

وكانت إدارة مصر المقاصة قد قررت إقالة الجهاز الفني بقيادة إيمانويل أمونيكي بعد أسابيع قليلة من تعيينه، حيث خلفه في المنصب المدرب إيهاب جلال.