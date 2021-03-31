حياة كريمة: نستعد بشكل مخطط للانتشار في قرى المرحلة الأولى قبل رمضان

قال مصطفى زمزم، المتحدث باسم مؤسسة «حياة كريمة»، إن هناك استعدادات كبيرة من صندوق تحتاج مصر لمد الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى «حياة كريمة» في المرحلة الأولى بالاحتياجات الأساسية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف زمزم، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتم الاستعداد بشكل مخطط ومرتب للانتشار قبل بداية شهر رمضان في قرى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى وجود تغطية كاملة لكل الاحتياجات الغذائية والأساسية لجميع الأهالي المستحقين للدعم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك قواعد بيانات مسبقة للأسر الأولى بالرعاية موجودة لدى الأجهزة المعنية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق مجموعة من القوافل يوم الأحد المقبل، لتبدأ بمحافظة سوهاج، ومن ثم باقي المحافظات المستحقة.

وأكد المتحدث باسم مؤسسة «حياة كريمة»، أن صندوق تحيا مصر يوزع جهوده على جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن الصندوق له العديد من المبادرات الإنسانية على مدار العام.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق «تحيا مصر» لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصةً في إطار مبادرة «حياة كريمة» وما تشمله من برامج متنوعة في المجالات كافة، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم.