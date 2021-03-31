متحف الحضارة: خصم 50% على أسعار التذاكر خلال أول أسبوعين من الافتتاح

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة أشبة بالمقبرة مع عرض بعض المعلومات حول كل المومياء وبيانات الأشعة المقطعية التي توضح طريقة وفاة كل ملك وملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه سيتم افتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف يوم السبت المقبل تزامنًا مع موكب نقل المومياوات الملكية، ذاكرًا أنها قاعة ضخمة تحكي حضارة مصر منذ 35 ألف عام قبل التاريخ مرورًا بالعصور الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية والمعاصرة.

وأوضح أن القاعة المركزية بالمتحف تضم ما يقرب من 1600 قطعة، مضيفًا أنها ستكون في استقبال الجماهير من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أبريل.

وأشار إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف ومنظومة حجز التذاكر إلكترونيًا، موضحًا أن مواعيد عمل المتحف تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا.

وذكر أن المتحف يعمل فترة مسائية خلال أيام الجامعة بداية من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، مشيرًا إلى تطبيق خصم 50% على أسعار تذاكر الدخول للمتحف خلال الأسبوعين التاليين للافتتاح.

ولفت إلى أن أسعار التذاكر للفرد المصري والعربي تبلغ 60 جنيهًا ومع تطبيق الخصم ستصبح 30 جنيهًا، إضافة إلى أن أسعار التذاكر للطالب المصري والعربي بـ 30 جنيهًا مع تطبيق الخصم تصبح 15 جنيهًا.

واستطرد أن أسعار التذاكر بالنسبة للأجانب تبلغ 200 جنيه ومع تطبيق الخصم 50% تصبح 100 جنيه، وبالنسبة للطالب الأجنبي 100 جنيه وبالخصم تصبح 50 جنيهًا.

وتستعد مصر خلال السبت المقبل الموافق الثالث من أبريل، لنقل 22 ملكًا وملكة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط ضمن موكب ملكي مهيب.

ويولي الملايين أنظارهم لهذا الحدث التاريخي، حيث يشارك فيه كوكبة من النجوم ما بين استعراضات ونقل وآداء بصري وصوتي، لإخراج ذلك الحدث في صورة تليق بالدولة المصرية.



