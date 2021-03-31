مصادر: تأجيل زيارة وزير الخارجية الموريتاني للمغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر مطلعة، بأن زيارة وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ إلى المغرب التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، قد تأجلت دون ذكر أسباب.

وكانت مصادر موريتانية قد ذكرت في وقت سابق أن ولد الشيخ سيزور المغرب اليوم لتسليم رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى العاهل المغربي محمد السادس لم يكشف عن مضمونها.

وتتزامن زيارة الوزير الموريتاني للمغرب مع زيارة مسؤولين كبار من جبهة البوليساريو التقوا بالرئيس الموريتاني حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية.

وذكرت مصادر صحفية مغربية أن الوزير الموريتاني يبذل مساع لتقريب وجهات النظر بين المغرب والبوليساريو وأن مهمة الوزير الموريتاني اصطدمت برفض المغرب التعاطي مع أي مساع للتوسط بينه وبين البوليساريو.

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا تتبنى موقف الحياد في الصراع على الصحراء الغربية.