البابا تواضروس: احذروا الموجة الثالثة من كورونا

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إلى الحذر من وباء كورونا في موجته الثالثة المقبلة عليها مصر وعدد من الدول المحيطة بها، وقال: "تلك موجة ثقيلة"، حسب قوله.

وأضاف في عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الأربعاء بلا حضور شعبي: "بعض الإيبارشيات حين زادت نسب الإصابات فيها أغلقوا الكنائس وأوقفوا الصلاة، ولا نريد أن نلجأ لهذا الأمر في كنائس القاهرة والإسكندرية".

وأوضح: "لذا أرجو وبشدة من الآباء الكهنة أن تكون فترة القداس تكون قصيرة، لا داع للتواجد وقت طويل في الكنيسة، ونهتم حتى تمر فترة الوباء بكل خير وسلام وصحة، انتبهوا سواء في البيوت أو الكنائس أو الشوارع، انتبهوا بشدة، ونشكر الله أن بدأت عمليات التطعيم باللقاحات".

وأكد: "أرجو التشديد والتأكيد على استخدام كل الإجراءات الاحترازية الصحية الواجبة من الكمامة والتباعد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار، والامتناع عن المصافحة والتقبيل والأحضان، وتجنب الأماكن المزدحمة أو المغلقة.. انتبهوا بشدة.. ولا نريد إتخاذ أي إجراء مثلما فعلنا السنة الماضية".

وشدد القول: "لو أن أحد شعر بأي عرض من أعراض فيروس كورونا من فضلكم عدم الذهاب إلى الكنيسة.. والالتزام بالعزل في البيت، واستخدام بروتوكول العلاج أو ما ينصح به الأطباء".