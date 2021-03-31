قال محمد سيد، رئيس تكريك الكراكة مشهور وأحد أبطال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، إنه يعمل في هذه المهنة منذ 14 عامًا، بثقة من المهندسين.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه شارك في أعمال التكريك لتعويم السفينة الجانحة أول أمس، حتى جاءت التعليمات بالتوقف لبدء عملية التعويم.

وذكر أنه تم التكريك تحت السفينة الجانحة على عمق 13.5 متر، حتى تم الوصول إلى عمق 18 مترًا، مضيفًا أنه كان من الممكن ميل السفينة أو انهيار التربة في أي وقت أثناء عملية التكريك.

وأكد أنهم كانوا يعملون بحذر أثناء التكريك تحت السفينة الجانحة، معقبًا: «كان لا بد أن يتم التكريك باحترافية.. وربنا كرمنا ووصلنا العمق بدون أي أضرار أو فتح في جسم المركب».

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر الاثنين الماضي، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.