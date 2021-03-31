 أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة: كنا نعمل بحذر.. وربنا كرمنا بدون أي أضرار - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مارس 2021 3:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة: كنا نعمل بحذر.. وربنا كرمنا بدون أي أضرار

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 2:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 2:50 ص

قال محمد سيد، رئيس تكريك الكراكة مشهور وأحد أبطال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، إنه يعمل في هذه المهنة منذ 14 عامًا، بثقة من المهندسين.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه شارك في أعمال التكريك لتعويم السفينة الجانحة أول أمس، حتى جاءت التعليمات بالتوقف لبدء عملية التعويم.

وذكر أنه تم التكريك تحت السفينة الجانحة على عمق 13.5 متر، حتى تم الوصول إلى عمق 18 مترًا، مضيفًا أنه كان من الممكن ميل السفينة أو انهيار التربة في أي وقت أثناء عملية التكريك.

وأكد أنهم كانوا يعملون بحذر أثناء التكريك تحت السفينة الجانحة، معقبًا: «كان لا بد أن يتم التكريك باحترافية.. وربنا كرمنا ووصلنا العمق بدون أي أضرار أو فتح في جسم المركب».

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر الاثنين الماضي، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك