السجن مدى الحياة لشقيق رئيس هندوراس بتهمة تهريب المخدرات في أمريكا

أصدر قاض أمريكي الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة بحق خوان أنطونيو "توني" هيرنانديز، شقيق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، بتهمة تهريب مخدرات وأخرى تتعلق بالأسلحة والإدلاء بأقوال كاذبة.

كما أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كيفين كاسل، بتغريم توني هيرنانديز 5ر138 مليون دولار لتوزيع ما لا يقل عن 185 طنا من الكوكايين وأسلحة نارية ذات صلة والإدلاء بأقوال كاذبة. وأدانت هيئة محلفين في نيويورك عضو الكونجرس السابق في هندوراس عام 2019.

وقالت أودري ستراوس، المدعية العامة الأمريكية في مانهاتن، في بيان: "تورط (توني هيرنانديز) في جميع مراحل تهريب حمولات الكوكايين التي تزن عدة أطنان عبر هندوراس إلى الولايات المتحدة".

وأضافت: "قام هيرنانديز بتقديم رشى لمسؤولي إنفاذ القانون لحماية شحنات المخدرات، ورتب لتوفير الأمن المدجج بالسلاح لشحنات الكوكايين، وتوسط في رشى كبيرة من مهربي المخدرات الرئيسيين إلى شخصيات سياسية قوية، بما في ذلك رؤساء سابقون وحاليون لهندوراس".

وأضافت أن هيرنانديز "كان شريكا في جريمتي قتل على الأقل. واليوم، حُكم على توني هيرنانديز بحق بالسجن المؤبد".

ونفى الرئيس هيرنانديز أي علاقة له بمهربي المخدرات.