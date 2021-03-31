الرئيس الموريتاني يهنئ شعبه بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشعب الموريتاني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

وقال الرئيس الموريتاني في تغريدة له مساء اليوم الثلاثاء: "كل التهاني للشعب الموريتاني بمناسبة تأهل "المرابطون" لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.. شكرا لفريقنا الوطني، لاعبين ومؤطرين على أدائهم المشرف والقادم أفضل بإذن الله".

وكان المنتخب الموريتاني قد ضمن التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 مساء اليوم، بعد فوزه بهدف لصفر على منتخب وسط إفريقيا في العاصمة بانجي.