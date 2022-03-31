أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية لم يحسم مصير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كيروش، وذلك بعد فشل المنتخب في الصعود للمونديال عقب أحداث مباراة السنغال.

وفشل الفراعنة في تحقيق حلم الوصول لكأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح بثلاث أهداف مقابل واحد، في إياب الدور الفاصل أمام السنغال، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بنتيجة واحد صفر لصالح مصر، قبل أن ينتهي لقاء الإياب لصالح أسود التيرانجا بهدف نظيف أيضا.

وقال الكومي في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": « نحن لم نتحدث بشأن مصير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش حتى الآن، نقدر غضب الجماهير، ولكن لا نأخذ قراراتنا بانفعال، ونريد أن نأخذ قرارات لمصلحة الكرة المصرية».

وشدد: «كيروش بذل مجهودًا كبيرًا وأضاف لاعبين كثيرين للمنتخب، لو كان لديه أريحية في الوقت كان يستطيع أن يبني منتخبا قويا لمصر».

وواصل: «بعد عودة جمال علام سندرس مصير المدرب البرتغالي، وأنا شخصيًا مع استمراره لأن الاستقرار أفضل للكرة المصرية».

واسترسل: «بدأنا تجهيز مباريات دولية لمنتخب 2006 و2003، نحن نريد أن نبني في قطاع الناشئين حتى نقدم أسماء جيدة للمنتخب الأول».

وأتم: «كيروش لم يطلب من قبل تغيير عنصرين من عناصر الجهاز الفني، ولو استمر في منصبه له الحق في اختيار ما يشاء».