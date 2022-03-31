اليونان تسجل 22 ألفا و451 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة

سجلت اليونان 22 ألفا و451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 62 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و9 آلاف و333 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و454 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 20 مليونا و518 ألفا و119 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.