الكرملين: الإعلان عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو وضعت آليات التحول إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وعرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى الإعلان عن تلك الآليات قريبًا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الخميس.

وفي ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد للدول غير الصديقة إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة «جازبروم» والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، بحلول 31 مارس 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن موسكو مستمرة في إمداد الغاز بالكميات والأسعار المحددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق.

وجاءت الخطوة، بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا، إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتقول موسكو إن «العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا».