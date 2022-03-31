سفير السعودية لدى القاهرة: علاقاتنا مع مصر تاريخية وتحكمها روابط مشتركة

أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدي مصر، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وتحكمها روابط مشتركة.

وقال السفير بن أحمد نقلي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسي، مساء الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقيات مع مصر بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات، وخاصة الاستثمار.

وأضاف أن المملكة قدمت وديعة لمصر في البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر، مما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وتابع السفير السعودي أن القرار يأتي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على دعم مصر وشعبها.

وأودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارًا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر ‏.

جاء القرار بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.